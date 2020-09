Regionali, Giorgetti presenta i candidati della Lega: in Campania per rialzare la testa (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Siamo qui in Campania per rialzare la testa. La Lega non arriva dal Nord, arriva dal basso. Nasce dalla gente normale e punta a rispondere ai problemi della gente normale”. A dichiararlo il vice-segretario della Lega Giancarlo Giorgetti, che oggi ha fatto visita all’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per la presentazione dei candidati alle Regionali della Lega. “Oggi – ha aggiunto Giorgetti – siamo in #Campania per dare voce e forza ai candidati della #Lega. ... Leggi su anteprima24

"Hanno paura che la verità venga a galla e sia tangibile. Accettiamo la sfida delle regionali senza paura". Lo ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, vicesegretario federale della Lega ed ex sottosegretar ...

