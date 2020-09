Recovery Fund, il grande bluff del governo. (Di venerdì 4 settembre 2020) Quello che i media chiamano “Recovery Fund” ha un altro nome (“Recovery and Resilience Facility”). Ma non ha ancora un quadro normativo a livello eurounitario: oltre agli accordi politici a livello di Consiglio Europeo (l’ultimo di metà luglio), esiste soltanto una bozza di regolamento del Consiglio e manca completamente l’attività normativa di dettaglio della Commissione. Le regole di calcolo per l’allocazione delle risorse sono note e anche i montanti complessivi ripartiti in fondi e prestiti (335 e 268 miliardi rispettivamente). Il bacino di risorse – da spendersi entro il 2026 – cui l’Italia potrà accedere è di 68 miliardi di euro (a fondo perduto). Per dare una misura concreta, il PIL italiano 2019 era di circa 1790 miliardi di euro: ... Leggi su romadailynews

