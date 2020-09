Primo contagio in una scuola di Roma. Isolati 60 studenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Arriva il Primo caso di positività al Coronavirus in una scuola di Roma, alla Marymount international. Si tratta di uno studente dell'ultimo anno del liceo. La preside ha avvisato i genitori e docenti e la Asl ha fatto subito scattare le procedure di sicurezza. In via prudenziale sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa di fare i test 60 tra studenti e insegnanti, che proseguiranno, comunque, la didattica a distanza. Leggi su iltempo

