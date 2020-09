Pizzo e sequestro di persona: 13 arresti a Scampia (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Operazione “Raptum”. I carabinieri del comando provinciale di Napoli arrestano 13 persone. Colpiti i clan di Scampia coalizzatisi in un sequestro di persona a scopo di estorsione. Alle prime ore del mattino, i carabinieri della compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 13 soggetti, gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l’aggravante dal metodo mafioso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

francobus100 : Seicento chili di marijuana in una azienda agricola di Pizzo: 5 arresti - LaCnews24 : Sei quintali di marijuana sequestrati a Pizzo: la finanza arresta cinque persone #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzo sequestro

I finanzieri sottoponevano a sequestro circa 6 quintali di marijuana già essiccata e pronta all’uso e 5.200 piantine di canapa Militari del Gruppo di Vibo Valentia, nell’ambito di un più ampio disposi ...Prokop (Bosnia-Erzegovina) "Vogliamo andare tutti in Italia", spiega Abdul Qayum, 25 anni, ex poliziotto afghano, che si sta lavando a torso nudo in un rigagnolo in mezzo ai campi. Una decina di aspir ...