Piccioncini in Laguna. Salvini e la Verdini si baciano a Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione del film «Padrenostro» di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino. Salvini era accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini. Prima di scendere dal motoscafo, la coppia si è concessa un bacio ad uso dei fotografi. Salvini, vestito elegantemente in nero con papillon, prima di approdare alla darsena dell'hotel Excelsior ha indossato la mascherina per poi toglierla alla richiesta dei fotografi di baciare Francesca. Leggi su iltempo

