NBA Playoff 2020: Toronto trova il suo eroe in Anunoby, facile vittoria Clippers (Di venerdì 4 settembre 2020) I risultati della notte italiana tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre ha visto in scena lo svolgersi di due partite dei Playoff NBA 2019/2020. Come nella scorsa notte, la bolla di Orlando non smette di sorprendere a livello di finali di match: i Raptors trovano il proprio eroe in OG Anunoby, autore di una tripla dall’angolo con solo 0.5 secondi ancora da giocare. Beffati i Celtics, che passano da un potenziale 3-0 a un 2-1 nella serie. Nell’altra partita invece non c’è mai storia: tutto facile per i Clippers in gara-1 contro i Denver Nuggets: mattatore è nuovamente Kawhi Leonard. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) Tutti i risultati: Leggi su sportface

