Monza, Brocchi: «Quella col Milan non sarà un’amichevole» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’allenatore del Monza ha parlato dell’amichevole di San Siro contro il Milan Cristian Brocchi, allenatore del Monza, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’amichevole che si giocherà domani a San Siro contro il Milan. AMICHEVOLE – «Quella di domani non la considero solo un’amichevole, ma qualcosa che va oltre. Sperando di poterla presto replicare in Serie A. C’è da dire che non affrontiamo una partita vera dal 22 febbraio. La forma è inevitabilmente precaria, ma credo che sia un bel testa per entrambe le squadre. Ci prepariamo al campionato e sono contento che si giochi a ‘San Siro’. Cercheremo di fare bella figura, mantenendo la nostra mentalità». PASSATO ... Leggi su calcionews24

