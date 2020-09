Monaco, due sospetti casi di Covid-19 nel club: potrebbero essere Kovac e Lecomnte (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Monaco, pochi minuti fa, ha comunicato attraverso un nota di avere due sospetti casi di Covid-19 all’interno del club, precisando che il loro stato di salute non desta preoccupazione. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ uno dei casi sospetti riguarderebbe il tecnico Niko Kovac, mentre l’altro dovrebbe essere il portiere Benjamin Lecomnte. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ligue1 | #Monaco, due sospetti casi di Covid-19 nel club: potrebbero essere #Kovac e #Lecomnte - RGarinella : L’aveva detto il monaco di #Monza, giusto? @mimar2000 @Edorsi53 - Michela78105447 : @chrisACM1899 Mah, neanche tanto.. Gli ultimi due anni lo hanno dovuto prestare a noi e al Monaco - RGarinella : @ACMonza Ecco cosa diceva il monaco di #Monza non più tardi di qualche giorno fa... - guidafrancigena : RT @Terrasanta_Net: Monaco benedettino d'origini campane, Sasso, moriva 900 anni fa a Gerusalemme, dopo aver fondato l'Ordine ospedaliero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco due

Sportface.it

ROMA - La Formula 1 è un romanzo lungo 70 anni, cominciato il 13 maggio 1950 in un vecchio aeroporto militare inglese. Una storia fatta di motori, di auto, ma soprattutto di uomini che spesso si sono ...Non sono certamente pochi i testa a testa di Olanda Polonia, una partita che però in terra orange non si gioca da tempo: in assoluto dal 2016 – vittoria olandese per 2-1 in amichevole – mentre bisogna ...