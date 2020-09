Mick Jagger invita tutti in Olanda: il singolare messaggio dalla Toscana (Di venerdì 4 settembre 2020) Perché Mick Jagger invita tutti in Olanda? Il leader dei Rolling Stones si trova in Italia, precisamente in Toscana, e nelle scorse ore ha invitato tutti i fan della penisola in Olanda. Il motivo è legato ad un evento speciale che riguarda i Rolling Stones. In Olanda, infatti, verrà inaugurata una mostra sulla storica band e Jagger ha invitato tutti a partecipare. Da Castagneto Carducci, dove sta trascorrendo il suo periodo di relax nel nostro Paese, Mick Jagger ha parlato di una mostra in programma al Museo di Groningen che ospiterà contenuti sui Rolling Stones dal 14 novembre 2020 al 28 febbraio ... Leggi su optimagazine

paliodisiena : Ieri pomeriggio Mick Jagger dei Rolling Stones ha visitato il pavimento del Duomo di Siena. Alle ore 18 si è presen… - RadioRock106e6 : #MickJagger dei @RollingStones, in Toscana fino ad ottobre, si è recato ieri in visita al Duomo di Siena. 'Deve tog… - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: Keith Richards non riesce ad immaginare gli Stones giù da un palco Mick Jagger, intanto, viene 'redarguito' nel Duomo… - RadioFrecciaOf : Keith Richards non riesce ad immaginare gli Stones giù da un palco Mick Jagger, intanto, viene 'redarguito' nel Du… - infoitcultura : Rolling Stones, La strana reazione di Mick Jagger alle canzoni perdute della band -