Michael Forest Reinoehl, accusato dell'omicidio di un sostenitore di Trump, ucciso dai federali (Di venerdì 4 settembre 2020) Michael Forest Reinoehl, 48 anni, accusato dell’omicidio di un sostenitore di Trump durante una manifestazione di sabato scorso, è stato ucciso a Portland, Oregon, durante l’arresto. Come conferma l’U.S. Marshals Service una task force federale cercava di arrestarlo nella zona di Olympia, Washington.Reinoehl era ricercato come principale sospettato per l’omicidio del trentanovenne Aaron “Jay” Danielson, morto sabato sera per a causa di un colpo di pistola al petto. Subito la polizia di Portland aveva emesso il mandato di arresto.Durante l’inseguimento, Reinoehl è stato colpito da un ufficiale delle forze ... Leggi su huffingtonpost

