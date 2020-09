Messi resta al Barcellona: l’annuncio ufficiale. Ma è guerra con Bartomeu (Di venerdì 4 settembre 2020) Adesso è ufficiale: c’è l’annuncio della permanenza di Leo Messi al Barcellona. Una lunga telenovela che però è destinata a non concludersi qui Si conclude con un nulla di fatto la telenovela che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Lionel Messi resterà, almeno per un altro anno, un giocatore del Barcellona. Un tira e molla, continuato anche nel pomeriggio con i comunicati di Liga e legali di Messi, che non ha portato a sconvolgimenti. Il fuoriclasse argentino non è riuscito, infatti, a liberarsi dal club catalano senza strappi, e andare allo scontro con il Barcellona avrebbe significato iniziare una battaglia legale dall’esito incerto. Una decisione anticipata dalle ... Leggi su zon

FBiasin : Se #Messi alla fine resta a #Barcellona vince a mani basse il trofeo 'Maria, lascio lo studio'. - FBiasin : Allora, più o meno è tutto chiaro: #Messi resta, è il #Barcellona che se ne va. - FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - leoninor : RT @FBiasin: #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del Barça, dopo… - 92Spagnolo : #Messi resta al #Barcellona. I dettagli su @NewsMondo1 -