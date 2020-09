Mascherine obbligatorie all’aperto, il sindaco Festa firma l’ordinanza (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza per l’utilizzo della mascherina in maniera obbligatoria anche nei luoghi all’aperto. “Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni the potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi i contingibili e urgenti descritti in narrativa, nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 dalle ore 20:00 alle ore 06.00, di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione. Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate: Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Libertà; Via De Conciliis; ... Leggi su anteprima24

