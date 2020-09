Mascherine a lezione, bus al 50% e autocertificazioni: l’American School di Milano riparte per prima (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre Il signor Wayne D. Rutherford è in piedi davanti all’ingresso della scuola elementare e dà il gomito a tutti i bambini che arrivano. O almeno ci prova. Qualcuno tra loro, zaino in spalla e berretto, tira dritto dopo un rapido cenno con la mano. Altri si lasciano conquistare dalla sua mascherina blu con sopra attaccate una pallina di stoffa e una spilla con la sua faccia. È il 4 settembre e, dopo la lunga pausa da Coronavirus, all’American School of Milan le lezioni sono ricominciate già da 4 giorni. Il complesso si trova tra Opera e Noverasco, due Comuni appena fuori Milano. Molti dei ragazzi – 820 in totale, di cui il 35% italiani – arrivano accompagnati in macchina dai genitori. Altri escono dagli appartamenti del comprensorio ... Leggi su open.online

