Lo sposo è positivo al Covid e 100 invitati finiscono in quarantena ad Aprilia (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo sposo è positivo al Covid-19 e un centinaio di invitati al matrimonio finiscono in quarantena. Accade ad Aprilia, in provincia di Latina, dove nella giornata di ieri sono stati registrati due nuovi casi di contagio da coronavirus, uno dei quali riguarda proprio il neosposo. Come riporta il quotidiano locale Latina Oggi:In queste ore infatti l’amministrazione comunale è in stretto contatto con l’Asl di Latina per monitorare la situazione. Secondo una prima ricostruzione il contagio dello sposo sarebbe avvenuto tramite un link epidemiologico proveniente dalla Sardegna.Intanto le autorità sanitarie stanno provvedendo al tracciamento dei contatti e gli invitati al matrimonio sono stati ... Leggi su huffingtonpost

