Lazio: Inzaghi,'sarà difficile,club mi ha promesso acquisti' (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - "L'anno scorso è stato difficile, sappiamo quanto ci ha penalizzati giocare ogni tre giorni, per noi è stato un percorso difficile nelle ultime 11 partite ma dobbiamo farne ...

Sono contento per quello che mi hanno dato, ma dobbiamo continuare, da lunedì Dove colloca la Lazio per il prossimo campionato? Prima di tutto voglio fare un plauso ai miei ragazzi, la scorsa stagione ...(ANSA) - ROMA, 04 SET - "L'anno scorso è stato difficile, sappiamo quanto ci ha penalizzati giocare ogni tre giorni, per noi è stato un percorso difficile nelle ultime 11 partite ma dobbiamo farne tes ...