“Lavorare meno, meglio e tutti”. PresaDiretta torna con l’intervista all’imprenditore che teorizza la settimana corta: “Più produttività” (Di venerdì 4 settembre 2020) Andrew Barnes è il fondatore del movimento “4 Day Week Global” e CEO di Perpetual Guardian, società di gestione finanziaria neozelandese. 250 dipendenti liberi di scegliere quando lavorare e in quali ore. Dal 2018 lavorano 4 giorni a settimana a stipendio pieno. Risultato? “La nostra produttività è aumentata del 35 per cento” spiega Andrew Barnes intervistato da PresaDiretta per la puntata dedicata allo smart working e ai nuovi modelli di lavoro del nostro prossimo futuro “Lavorare meno meglio e tutti”, in onda lunedì 7 settembre alle 21.20 su Rai 3. “Le persone sono effettivamente produttive circa tre ore al giorno. Per la maggior parte del tempo stanno facendo cose certo ma non necessariamente producono valore. Stanno solo perdendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

