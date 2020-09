La YouTuber morta un anno fa sul monopattino "andava veloce e con una gomma sgonfia” (Di venerdì 4 settembre 2020) “andava troppo veloce e con una gomma sgonfia”: così Emily Hartridge, 35enne star di YouTube e presentatrice inglese, ha perso la vita in un incidente in monopattino elettrico. La tragedia è avvenuta lo scorso anno, ma solo ora è stata resa nota la dinamica: a riportare i dettagli è la Bbc.Era il luglio 2019. La donna, seguitissima su YouTube ed Instagram, aveva perso il controllo del suo monopattino, finendo investita da un camion nel quartiere di Battersea, nel sud-ovest di Londra. Oggi, nelle conclusioni degli accertamenti effettuati, il medico legale ha scritto: “La signora Hartridge è morta all’istante per le ferite riportate nell’investimento da parte del camion. Lo scooter ... Leggi su huffingtonpost

