La gaffe di Georgina Rodriguez a Venezia, con etichetta in bella vista (Di venerdì 4 settembre 2020) Showgirl, modella e celeberrima compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez è tra le ospiti della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: come molte altre influencer e personalità della moda e dello spettacolo, ieri sera la 26enne è stata una delle protagoniste del red carpet in occasione della première di The Human Voice, l’ultimo cortometraggio di Pedro Almodovar, sfilando sotto i riflettori con un sensuale abito bustier firmato Pronovias. Ma ad aver attirato l’attenzione, più della mise da gran sera, è stato il candido look al suo arrivo al Lido. Getty Images Leggi su vanityfair

TweetNotizie : Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca - zazoomblog : Georgina Rodriguez gaffe in passerella: apre la giacca e si vede il cartellino… - #Georgina #Rodriguez #gaffe - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca - leggoit : Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca -