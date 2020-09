Italia-Bosnia di Nations League, stasera in diretta su Rai1 (con Claudio Marchisio) (Di venerdì 4 settembre 2020) Questa sera, venerdì 4 settembre 2020. Rai1 trasmetterà in diretta da Firenze, con calcio di inizio alle ore 20.45, la partita tra Italia e Bosnia, valida per la Nations League. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi che si divideranno interviste e interventi da bordo campo. Le interviste del pre e del post-partita, che come nella passata stagione godrà di un’ampia copertura su Raisport+HD (canale 57 del digitale terrestre), saranno gestite da Donatella Scarnati, mentre la cura dell’intero prodotto è affidata ad Enrico Varriale. Nello studio realizzato nello stadio Artemio Franchi ci sarà Marco Lollobrigida. pubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2020 13:34. Leggi su blogo

