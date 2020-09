Il sentiero per Funtana Raminosa (Di sabato 5 settembre 2020) Percorrendo la strada provinciale 52, che si snoda prossima al confine tra le province di Oristano e Nuoro, per raggiungere la miniera di Funtana Raminosa è necessario prestare una certa attenzione alla segnaletica stradale che evidenzia il cambio di direzione: è sovrastata da un più appariscente cartello che indica la compresenza di un sentiero escursionistico. Non sorprende quindi che da subito si abbandoni la strada asfaltata per percorrere una carrareccia polverosa e saltellante, la quale si dipana per alcuni chilometri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Minacappussi : RT @PaolaCorb: Io andavo per il sentiero, tu venivi per esso, il mio amore cadde tra le tue braccia, il tuo amore tremò nelle mie. Da allor… - latartaruga : 3fattidioggi per @SignorinaLave 1. Un sentiero bellissimo; 2. Panorami che mozzano il fiato; 3. Vorrei davvero pote… - Navasjose_ : @pattybergy @jpablo_re Segui il sentiero che il Signore tuo Dio ha tracciato per te, affinché tu possa vivere, pros… - myloveisgilbert : oggi il cielo sembrava creare con le nuvole il sentiero per il paradiso?? - AlBizzotto : RT @PaolaCorb: Io andavo per il sentiero, tu venivi per esso, il mio amore cadde tra le tue braccia, il tuo amore tremò nelle mie. Da allor… -

Ultime Notizie dalla rete : sentiero per Si infortuna lungo il sentiero per Madonna della Corona: escursionista in ospedale VeronaSera Marco De Gasperi da record sul Sentiero Roma

Ed è record sul Sentiero Roma per il veterano della corsa in montagna Marco De Gasperi. 8 ore 42 minuti e 32 secondi era il tempo da battere, l’aveva segnato nei primi giorni di agosto Valentino Spezi ...

Andrea Segre su Molecole: “Senza il lockdown questo film non sarebbe esistito”

e dunque questi manuali di sopravvivenza do-it-yourself possono illuminare modalità di produzione che appare sempre meno accessorio poter padroneggiare. (Sentieri Selvaggi) ...

Ed è record sul Sentiero Roma per il veterano della corsa in montagna Marco De Gasperi. 8 ore 42 minuti e 32 secondi era il tempo da battere, l’aveva segnato nei primi giorni di agosto Valentino Spezi ...e dunque questi manuali di sopravvivenza do-it-yourself possono illuminare modalità di produzione che appare sempre meno accessorio poter padroneggiare. (Sentieri Selvaggi) ...