"Il ministro della Speranza, Salute". La gaffe della conduttrice del Tg1 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro della Salute viene ribattezzato “ministro della Speranza”. Succede durante una puntata del Tg1 a causa di una piccola gaffe della conduttrice, mentre dava notizia dell’informativa alla Camera sul Covid-19 da parte del ministro Roberto Speranza.“l ministro della Speranza, Salute”, dice la conduttrice prima di correggersi. L’errore non è però sfuggito agli utenti e il filmato della gaffe ha cominciato a circolare sui social, scatenando commenti ... Leggi su huffingtonpost

