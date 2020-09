"Grottesca caccia al malato, siete pazzi". Bonolis, la durissima difesa di Briatore: per voi con chi ce l'ha... ? (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel tritacarne mediatico, in primissima linea ad attaccarlo Selvaggia Lucarelli, ci è finito Flavio Briatore. Già, massacrato dopo la positività al coronavirus, massacrato perché più volte aveva criticato la linea ritenuta eccessivamente allarmista di governo ed istituzioni. E in difesa di mister Billionaire, ora, si schiera anche l'amico Paolo Bonolis, il conduttore Mediaset, che intervistato dall'Huffington Post non usa mezzi termini: "Ma che ve siete impazziti? Trovo Grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate". Quest'ultimo riferimento è a una partita di calcetto, a cui tra gli altri hanno partecipato anche Bonolis e ... Leggi su liberoquotidiano

