Finisce l’era Williams dopo il Gp d’Italia del (Di venerdì 4 settembre 2020) dopo 114 gran premi vinti su 734 disputati, nove titoli mondiali costruttori e sette titoli piloti, la Williams, terza scuderia più vincente della F1, lascerà definitivamente il Circus subito dopo il prossimo Gp D’Italia in programma domenica pomeriggio a Monza. Il team britannico ha deciso di passare il testimone ai nuovi proprietari del fondo di investimento americano, Dorilton Capital, che ne aveva acquisito le quote lo scorso agosto. Fu Sir Frank Williams a fondare la scuderia nel 1977 senza l’aiuto di fondi o proprietà esterne, ma solo per la passione dei motori. dopo il debutto in F1 nello stesso anno, arriva tre anni dopo il primo titolo mondiale con Alan Jones. Poi i trionfi targati Honda con Nelson Piquet e Alain Prost, replicati da Damon ... Leggi su sport.periodicodaily

