Esclusiva | Pordenone | è fatta per Falasco dal Perugia

Nicola Falasco sarà il nuovo terzino sinistro del Pordenone. Confermato quando vi avevamo segnalato lo scorso 24 agosto quando vi avevamo parlato di una trattativa in stato avanzato con il Perugia. Ora ci sono tutti gli accordi, il Pordenone ridisegna le due fasce con Berra e, appunto, Falasco. L'ormai ex Perugia firmerà la prossima settimana.

