Enorme cratere profondo 50 metri emerge in Siberia: è l’ultimo in un drammatico fenomeno ancora tutto da studiare [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Un Enorme cratere si è aperto nella tundra della Siberia. Si tratta dell’ultimo cratere di questo tipo avvistato nella Siberia settentrionale, considerando che il fenomeno è stato registrato per la prima volta nel 2014. Inizialmente, quest’ultima formazione era stata avvistata casualmente dall’alto da una troupe televisiva del canale Vesti Yamal. Poi un gruppo di scienziati ha compiuto una spedizione per esaminare il grande cratere cilindrico che ha una profondità di 50 metri e un’ampiezza di 20 metri (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto), riporta il Siberian Times. Si ritiene che questi crateri, il cui nome tecnico è idrolaccoliti o ... Leggi su meteoweb.eu

