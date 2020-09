Dl Covid, con 276 voti favorevoli passa la fiducia alla Camera (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Dl Covid ha acceso il recente dibattito politico, provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Dopo gli attacchi provenienti da una fronda interna del Movimento 5 Stelle sull’emendamento inerente alla proroga dei vertici dei servizi segreti, il Governo ha posto la fiducia alla Camera. Dl Covid, passa la fiducia alla Camera Con 276 voti favorevoli, 194 contrari e un solo astenuto il Dl Covid ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati. A richiederla era stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Con l’approvazione del Dl si ... Leggi su notizieora

Con la scuola sarà un disastro ... Noi siamo riusciti a sopravvivere al Covid, ma questa volta la vedo dura. Le persone non si fermeranno più, non ci sono parcheggi. Spero in un ripensamento ...Roma, 3 set. (Labitalia) - Lo Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo, simbolo di un’isola dalle mille sfumature, ma, dopo le eruzioni del 2019 e la pandemia da coronavirus nel 2020, è fondame ...