Croazia e Ucraina sulla lista nera (Di venerdì 4 settembre 2020) L'UFSP ha aggiornato la lista dei Paesi a rischio, di cui non fanno più parte il Belgio e il Lussemburgo. Leggi su media.tio.ch

jos_90 : RT @CdT_Online: Obbligo di quarantena: fuori il Belgio, dentro Croazia e Ucraina - CdT_Online : Obbligo di quarantena: fuori il Belgio, dentro Croazia e Ucraina - AntonioCivile : #Coronavirus Entrano nella lista della quarantena al rientro in Svizzera: Ucraina, San Marino, Croazia; esce il Bel… - WSMN00 : Germania Spagna 3-2 Italia Bosnia 2-0 Danimarca Belgio 1-3 Olanda Polonia 2-1 Ucraina svizzera 1-1 Portogallo Croa… - eurigetto : @Perplexity_is @ethrusco Ma UE=ipocrisia, ad es. - libero afflusso di merci non prodotte dalla Germania (non il con… -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Ucraina Obbligo di quarantena: fuori il Belgio, dentro Croazia e Ucraina Corriere del Ticino D’AMATO, ‘SU OLTRE 11 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 154 CASI DI QUESTI 111 SONO A ROMA E UN DECESSO

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 16 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO OTTO I CASI E DI QUESTI DUE CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA ROMANIA. QUATTRO I CASI CON LINK FAMILIARE A ...

Coronavirus. Aumentano i casi in Regione ma a Rimini restano tre

Anche oggi i casi di coronavirus nel riminese sono solo tre, due dei quali sintomatici. Sono due uomini e una donna. Una positività fa riferimento a contact tracing famigliare, una a seguito di sintom ...

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 16 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO OTTO I CASI E DI QUESTI DUE CON LINK DA SARDEGNA E UNO DA ROMANIA. QUATTRO I CASI CON LINK FAMILIARE A ...Anche oggi i casi di coronavirus nel riminese sono solo tre, due dei quali sintomatici. Sono due uomini e una donna. Una positività fa riferimento a contact tracing famigliare, una a seguito di sintom ...