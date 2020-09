Coronavirus, sette i positivi nello stabilimento FCA Melfi (Di venerdì 4 settembre 2020) Continuano ad aumentare i contagiati di Coronavirus nello stabilimento FCA di Melfi . Dopo l'ufficialità dell'ultimo caso, ora i positivi sono sette e, inevitabilmente, cresce anche la preoccupazione ... Leggi su corrieredellosport

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: nuovi casi quasi raddoppiati (+92,4%) in soli sette giorni… - CaporaleLuca : Coronavirus, 117 nuovi casi in Puglia, sette sono in provincia di Foggia - ommotsz : RT @SignorErnesto: La Svezia é un paese che fa discutere. Il 2 settembre ha registrato 11(UNDICI) nuovi casi di soggetti infettati dal Sar… - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino della settimana: 133 nuovi casi in sette giorni - LatinaQTW : Coronavirus, l'ondata di contagi travolge la provincia di Latina. 12 nuovi positivi in sette Comuni -