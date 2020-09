Coronavirus, i dipendenti asintomatici in quarantena non possono lavorare in smart working (Di venerdì 4 settembre 2020) In base alla normativa vigente i dipendenti positivi al Coronavirus asintomatici e quindi in quarantena non possono lavorare in smart working. I dipendenti positivi al Coronavirus, anche asintomatici, in quarantena non possono lavorare in smart working. Una delle domande più frequenti di queste settimane ha trovato quella che in linea generale dovrebbe essere la risposta definitiva a una questione senza ombra di dubbio annosa. I dipendenti asintomatici positivi al Coronavirus non possono lavorare in smart ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Coronavirus, i dipendenti asintomatici in quarantena non possono lavorare in smart working - Rosario48940093 : RT @DiDimiero: @nmirotti @SilviaMaestr_a @florastr Ma gli insegnanti che dichiarano di non sentirsi protetti dal coronavirus e non si prese… - NewSicilia : Il nuovo caso è stato riscontrato dopo un ulteriore giro di tamponi effettuato tra i dipendenti. #Palermo #RAP… - infoitinterno : Coronavirus a Palermo, focolaio alla Rap: salgono a due i dipendenti positivi - infoitinterno : Coronavirus: focolaio nello stabilimento Aia, altri 20 dipendenti risultati positivi -