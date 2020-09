"Confermato al Fatto da più fonti". Cav positivo, la porcheria di Travaglio: per cosa lo "accusa" (Di venerdì 4 settembre 2020) L'essenza, o il peggio, di Marco Travaglio emerge con lampante prepotenza a pagina 4 del Fatto Quotidiano di oggi, venerdì 4 settembre. Nella paginata ci si occupa della positività al coronavirus di Silvio Berlusconi, ora ricoverato al San Raffaele. E il Cav, inutile sottolinearlo, è la vecchia, primigenia, assoluta ossessione di Travaglio. E dunque si tratta l'argomento come se ci fosse del torbido, laddove del torbido non c'è. Si parte dal titolo: "Covid-B, la gita sul lago e il Ferragosto danzante". Nulla di male, per carità (nel titolo), eppure sembra già emergere quell'anima manettara, quel fare indagatorio-puro-Travaglio secondo cui una gita sul lago e una festa a Ferragosto potrebbero essere errori madornali, inaccettabili, quasi un "reato". E questo sospetto trova ... Leggi su liberoquotidiano

gianclaudio2011 : RT @Libero_official: 'Confermato da più fonti al #FattoQuotidiano, il 14 agosto festa a Villa Certosa': #Travaglio processa #Berlusconi pos… - Max79863712 : RT @Libero_official: 'Confermato da più fonti al #FattoQuotidiano, il 14 agosto festa a Villa Certosa': #Travaglio processa #Berlusconi pos… - Libero_official : 'Confermato da più fonti al #FattoQuotidiano, il 14 agosto festa a Villa Certosa': #Travaglio processa #Berlusconi… - MaryFraArpino : RT @danila_landii: Cioè fatemi capire: -Liam ha confermato il suo matrimonio -I ragazzi gli hanno fatto gli auguri -Il primo giorni di scuo… - Pitti41926552 : RT @danila_landii: Cioè fatemi capire: -Liam ha confermato il suo matrimonio -I ragazzi gli hanno fatto gli auguri -Il primo giorni di scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Confermato Fatto TRASPORTI - Nulla di fatto nell'incontro con il Prefetto: lo sciopero del 14 è confermato TorinoSud Doctor Strange 2: il titolo di lavorazione conferma la presenza di America Chavez?

Le riprese del sequel di Doctor Strange dovrebbero partire ufficialmente in Inghilterra il prossimo Novembre. Nel film Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni dello Stregone Supremo, affiancato ...

Neonata senza vita nell’Agro-nocerino: lanciata dalla finestra subito dopo il parto

La ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti – se confermata – è da far tremare i polsi: la neonata che ieri sera è stata trovata senza vita in un’aiuola a Roccapiemonte, dopo il parto, sarebbe stata ...

Le riprese del sequel di Doctor Strange dovrebbero partire ufficialmente in Inghilterra il prossimo Novembre. Nel film Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni dello Stregone Supremo, affiancato ...La ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti – se confermata – è da far tremare i polsi: la neonata che ieri sera è stata trovata senza vita in un’aiuola a Roccapiemonte, dopo il parto, sarebbe stata ...