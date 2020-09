Cecilia Rodriguez, stoccata a De Martino | La sorella di Belen se ne frega (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo essere stati sotto l’occhio vigile del gossip dell’estate per le loro tormentate vicende sentimentali Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio accaduto sul volo Napoli-Milano. Come riportato dal magazine Oggi i tre vip si sono ritrovati sullo stesso volo e per una … L'articolo Cecilia Rodriguez, stoccata a De Martino La sorella di Belen se ne frega proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VicolodelleNews : ‘Gossip’ #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez a cena insieme? #gfvip « Il Vicolo delle News - MondoTV241 : Stefano De Martino sullo stesso volo con Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, ecco cosa è successo...… - infoitcultura : Belen Rodriguez? No, Cecilia: in aereo si trova di fianco Stefano De Martino, finisce in disgrazia - infoitcultura : Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis imbarazzo in volo: cosa è successo? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez vs Stefano De Martino: scenata in aereo -