C’è un cuore che batte tra le macerie di Beirut, si cerca un superstite (Di venerdì 4 settembre 2020) Nonostante sia passato un mese dall’esplosione di Beirut un cane da soccorso ha fiutato la presenza di una persona sotto le macerie. A darne la conferma anche gli scanner termici Fonte Instagram – @bbcnewsLa terribile esplosione di Beirut è ancora nella mente delle persone di tutto il mondo. Una catastrofe che ha distrutto il porto e diverse parti della città in cui hanno perso la vita 190 persone. Migliaia i feriti e diversi i dispersi, che purtroppo sono rimasti sotto le macerie. In mezzo a questo quadro decisamente catastrofico però c’è un piccolo raggio di luce che potrebbe accendersi. Un cane da soccorso infatti ha fiutato segni di vita tra le rovine della capitale libanese e gli scanner termici hanno confermato questa ipotesi rilevando la presenza di ... Leggi su chenews

