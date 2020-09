Berlusconi «a rischio per l'età e le patologie pregresse» (Di venerdì 4 settembre 2020) L'ex presidente del Consiglio non è intubato e respira in modo autonomo: «Situazione tranquilla e confortante» Leggi su media.tio.ch

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - berlusconi : Mi è capitato anche questo: sto bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna ele… - mistermeo : RT @SkyTG24: Berlusconi ricoverato per Covid, la notizia sui siti dei giornali di tutto il mondo. FOTO - BindiTony : @spinax64 dopo gli auguri di FASSINO A BERLUSCONI riattaccate le palle a Berlusconi che a furia di gattarsi se le staccate -