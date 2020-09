Ancora roghi agricoli: denunciata 50enne in Irpinia (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResidui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato una 50enne del luogo, ritenuta responsabile di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”. La stessa, nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, intenzionalmente aveva appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del proprio fondo agricolo ubicato in agro del comune di Serino. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, hanno dunque deferito la predetta in stato ... Leggi su anteprima24

L'azienda produce anche disinfettanti e prodotti a base di alcol. Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili del fuoco, sia di Milano che di Pavia, per arginare le fiamme, oltre a tre ambulanze de ...

Ancora un bus in fiamme nella notte, questa volta a Torrevecchia

Ennesimo autobus in fiamme a Roma, questa volta in via di Torrevecchia, Roma nord, all'altezza di via di Montebruno. Il bus, un mezzo di Roma Tpl, l'azienda che si occupa del servizio trasporto pubbli ...

