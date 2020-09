A un mese dall’esplosione a Beirut il cane Flash dà ancora speranza tra le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) Si chiama Flash ed è un cane da fiuto che da qualche giorno è al centro dell’attenzione dei media libanesi e internazionali perché a distanza di un mese esatto dalla devastante esplosione che ha colpito Beirut, uccidendo 191 persone, ha identificato quello che potrebbe essere un battito cardiaco di un essere umano ancora vivo sotto le macerie di un palazzo della capitale libanese. LEGGI ANCHE –> Le immagini dell’uomo soccorso dopo dieci ore e la commozione dei cittadini This is Flash, the hero dog who detected possible life under the rubble one month after the #Beirut blast. Pray for a miracle pic.twitter.com/ntylMcStHP — Jenan Moussa (@jenanmoussa) September 4, 2020 Il cane fa parte di ... Leggi su giornalettismo

