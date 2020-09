50 casi di positività di oggi si riferiscono in realtà a test effettuati ad agosto (Di venerdì 4 settembre 2020) Sebbene oggi il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sia stato complessivamente alto (si è toccata quota 1732 casi di positività in più), occorre fare una precisazione che riguarda la regione Veneto. Infatti, ben 50 casi messi a verbale oggi nei dati del ministero della Salute, si riferiscono in realtà ai primi 15 giorni di agosto. LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 4 settembre Tamponi in Veneto oggi, 50 casi si riferiscono ad agosto Come è stato possibile questo piccolo spostamento statistico? In realtà è lo stesso bollettino della regione Veneto (oggi ... Leggi su giornalettismo

