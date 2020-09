Vidal Inter, dalla Spagna sicuri: vicina la risoluzione col Barça (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport la separazione tra il giocatore e il club allenato da Koeman dovrebbe avvenire in questa giornata. Vidal si libererebbe quindi a parametro zero, con il ... Leggi su interdipendenza

DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Vidal-#Inter, avanti tutta: vicina la risoluzione col #Barcellona - AlfredoPedulla : #Inter: #Hakimi il primo acquisto, #Kolarov il secondo, #Vidal il terzo con tempistica chiara. E #Fares resta in or… - _Releo : Vidal oltre a essere un gran colpo permette anche di “sbloccare” Eriksen...madre mia cosa sta diventando l’inter e lo dico da juventino - FabioGentile7 : RT @Pistogolblasta2: L'#Udinese spende €20M per prendere #Mandragora. L'#Inter spende €20M per prendere #Eriksen, #Sanchez e #Vidal. La p… -