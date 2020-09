Us Open 2020, Matteo Berrettini da impazzire: dritto vincente intorno al paletto (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Colpo spettacolare di Matteo Berrettini durante il suo match di secondo turno agli Us Open 2020 contro Ugo Humbert. L’azzurro si è infatti reso protagonista di un incredibile dritto vincente in recupero, con la pallina che passa esternamente al paletto di supporto della rete ma finisce comunque in campo. Una vera prodezza, che ha ricordato in un certo senso quella compiuta da Roger Federer contro Nick Kyrgios sempre agli Us Open. LA CRONACA DEL MATCH IL TABELLONE DEL TORNEO Le immagini del colpo di Berrettini Great replay! Berrettini!! (info – @Galloots ) #USOpen (🎥@Eurosport RU ) pic.twitter.com/4ZDBPnDddz — doublefault28 (@doublefault28) September 3, ... Leggi su sportface

