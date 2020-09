Us Open 2020, Giorgi crolla contro Osaka in due rapidi set (Di giovedì 3 settembre 2020) Camila Giorgi esce di scena, eliminata al secondo turno degli Us Open 2020 da Naomi Osaka, con il risultato di 6-1, 6-2. L’azzurra ha tentato di proporre il proprio gioco sin dalle battute iniziali, ma il ritmo forsennato imposto dall’avversaria ha assolutamente neutralizzato ogni schema dell’azzurra, sino alla repentina resa in due parziali. La nipponica ha dominato in lungo e in largo l’incontro, collezionando vincenti con ogni fondamentale, oltre che non permettendo alcuna iniziativa all’opponente, usualmente insidiosa qualora le venga concessa la possibilità di esprimersi. Grande rammarico per l’eliminazione dell’ultima italiana in gara, dopo la resa di Jasmine Paolini conto Caroline Garcia, seppur sia apparsa in evitabile, in quanto ... Leggi su sportface

