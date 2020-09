Suarez alla Juventus, calciomercato: avviate le pratiche per il passaporto (Di giovedì 3 settembre 2020) calciomercato Juventus, novità sul fronte Suarez: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante uruguayano del Barcellona avrebbe avviato le pratiche per ottenere il passaporto: servirà anche un breve esame di italiano. Luis Suarez ©Getty Images ... Leggi su juvelive

ZZiliani : Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca b… - GoalItalia : Suarez ha telefonato a Chiellini in vista di un possibile trasferimento alla Juve ???? [?? Gazzetta dello Sport] - forumJuventus : [GdS] Suarez ha già detto si alla Juve, c’è l’accordo per un ingaggio da 10 milioni. Nodi buonuscita e passaporto ??… - LucaLiburdi2 : Stasera tutti sul divano a sentire Di Marzio che annuncia Suarez alla Juve. #FinoAllaFine #stron9er #Suarez - arcangelo___ : RT @giacomo94_: Quindi, in un giorno, @DiMarzio conferma Romero all’Atalanta, @NicoSchira la rescissione di Khedira, e fonti spagnole negan… -