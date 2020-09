Si indaga per “omicidio colposo plurimo”: l’inchiesta sul batterio-killer e i neonati morti all’ospedale Borgo Trento di Verona (Di giovedì 3 settembre 2020) Il reato è stato individuato, ma mancano ancora i nomi di chi può averlo commesso. L’inchiesta sull’infezione da Citrobacter all’ospedale Borgo Trento di Verona è coordinata dal procuratore Angela Barbaglio e condotta dal sostituto Diletta Schiaffino. Al momento è stato ipotizzato un omicidio colposo plurimo, in quanto violazione dell’articolo 590 sexies del codice penale. È la norma che punisce la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. In questo caso le morti di bambini sono quattro, ma in altri 9 casi si sono verificati gravi danni cerebrali. L’articolo 590 sexies prevede l’esclusione del reato “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia”, nei ... Leggi su ilfattoquotidiano

