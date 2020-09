Si impicca ad un albero in un parco pubblico: choc tra i passanti (Di giovedì 3 settembre 2020) Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un giardino pubblico di Primavalle a Alcuni frequentatori del parco di via Arola, poco distante da Casal Del Marmo, hanno notato un uomo impiccato ad un ... Leggi su leggo

Z3r0Rules : RT @magicaGrmente22: Si tratta di un uomo di 54 anni. E' sicuro che si tratti di un suicidio anche se non è stata trovata una lettera. Rom… - magicaGrmente22 : Si tratta di un uomo di 54 anni. E' sicuro che si tratti di un suicidio anche se non è stata trovata una lettera.… -

Ultime Notizie dalla rete : impicca albero Roma, si impicca ad un albero in un parco pubblico: choc tra i passanti Il Messaggero Uccide l'amica durante il party per la nascita e le strappa dal grembo il feto: «Volevo un figlio»

Le era stato organizzato un party per la nascita della figlia, ma in realtà era una trappola. Flavia Godinho Mafra 24enne di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, è stata uccisa durante ...

Senigalliese si toglie la vita a Roma: la notizia sta sconvolgendo la città

ROMA - Un uomo di Senigallia si è tolto la vita a Roma. Notizia che si sta diffondendo in città lasciando tutti senza parole. Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un giardino pubblico di Primava ...

Le era stato organizzato un party per la nascita della figlia, ma in realtà era una trappola. Flavia Godinho Mafra 24enne di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, è stata uccisa durante ...ROMA - Un uomo di Senigallia si è tolto la vita a Roma. Notizia che si sta diffondendo in città lasciando tutti senza parole. Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un giardino pubblico di Primava ...