Sconfitti Prima Spagnola e Febbre Gialla, Ora il Covid: Amelia Zito Vince La Battaglia a 108 Anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Amelia Zito ha superato l’influenza Spagnola, la seconda guerra mondiale e la Febbre Gialla, dopo la guarigione gli operatori della casa di riposo le hanno preparato una festa per il traguardo. Ha battuto l’ennesima Battaglia, e ha potuto festeggiare come meritava, si tratta di Amelia Zito che è appena guarita dal Covid e ha compiuto 108 Anni. Da Anni la signora vive nella residenza per anziani Vapolcevera di Genova, qui dopo numerosi tamponi finalmente ha raggiunto la totale guarigione e ha potuto festeggiare assieme allo staff l’importante raggiungimento. La faccenda è stata raccontata dal gestore Ubaldo Borchi nella sezione di Liguria e Piemonte del ... Leggi su youreduaction

