Salvini: “Favoreggiamento dell’immigrazione del Governo, Rackete signorina viziata” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Ad andare a processo non dovrei essere io ma l’attuale Governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’anno scorso avevamo fermato gli sbarchi a quota 5000, respingendo, con i decreti sicurezza, vietando l’ingresso nelle acque territoriali, dicendo alle signorine viziate come Carola Rackete ‘torna a casa tua’. Quest’anno, nonostante il virus abbiamo superato quota 20.000 bocche da sfamare, con gli italiani che hanno una crisi economica spaventosa “. Queste sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, segretario e leader della Lega, divulgate nel corso di un comizio recentemente tenutosi a Mantova, organizzato per sostenere il candidato sindaco Stefano Rossi. Leggi su sportface

LegaSalvini : ?? #Salvini: L'ennesimo sfogo di un cittadino di Lampedusa, e come lui milioni di Italiani STANCHI di questo… - LegaSalvini : #SALVINI: “DENUNCERÒ IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA”. - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Denuncerò il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina' #matteosalvini… - Marco72535897 : #processateancheme Salvini ha fatto il suo dovere difendendo i confini nazionali; l’attuale governo deve essere inc… - Tersite66 : @MPSkino #ProcessateAncheLui perché #LuiStaConSalvini... quindi è complice o, perlomeno, favoreggiamento... ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Favoreggiamento Palermo: raid vandalico alla scuola 'Levi Montalcini' a Borgo Nuovo Affaritaliani.it