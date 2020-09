Rientro in sala, l’emozione del grande schermo (Di giovedì 3 settembre 2020) L’odore dei popcorn appena fatti, le chiacchiere delle persone appena uscite dopo aver visto un film che aspettavano da tanto, il rumore dei passi sul parquet della sala. Il cinema è sempre stato questo. La sicurezza di entrare in un luogo in cui, per qualche ora, tutto diventa possibile. L’emozione del Rientro in sala. Forse era proprio questo ad essermi mancato in questo infinito lockdown, che mi ha ricordato in maniera fin troppo inquietante il discusso quanto amato Contagion di Steven Soderbergh. La paura di non poter più sognare, di non poter più passare un paio di ore in quella sala che odora di popcorn e di attesa. Attesa di un titolo che si aspettava da tanto, attesa nel vedere i propri beniamini sul grande schermo o semplicemente attesa che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

FidanzaCarlo : A #Milano continua il delirio ideologico para-ambientalista della giunta #Sala. Al rientro dalle ferie fioriscono n… - expelliarmus_97 : RT @iremma7: Vi aspetto nella nostra sala comune, buon rientro a tutti.??? #BackToHogwarts - sel_rare_ : RT @iremma7: Vi aspetto nella nostra sala comune, buon rientro a tutti.??? #BackToHogwarts - Ruchia974 : RT @iremma7: Vi aspetto nella nostra sala comune, buon rientro a tutti.??? #BackToHogwarts - SimonaCroisette : RT @iremma7: Vi aspetto nella nostra sala comune, buon rientro a tutti.??? #BackToHogwarts -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro sala Coronavirus, positiva una persona di Sala Consilina di rientro dalla Sardegna Italia2TV Covid-19, positivo un anestesista all’ospedale di Milazzo

La direzione sanitaria dell’ospedale Fogliani di Milazzo ha disposto la sospensione di tutta l’attività delle sale operatorie del presidio mamertino, dopo che è stata riscontrata la positività al Coro ...

L’appello dei sindacati: "Materne e nidi sicuri? Milano faccia di più"

Servizi sporchi, lavori incompleti e classi sovraffollate. Il Comune: protocolli rispettati e per l’apertura del 7 saremo pronti.

La direzione sanitaria dell’ospedale Fogliani di Milazzo ha disposto la sospensione di tutta l’attività delle sale operatorie del presidio mamertino, dopo che è stata riscontrata la positività al Coro ...Servizi sporchi, lavori incompleti e classi sovraffollate. Il Comune: protocolli rispettati e per l’apertura del 7 saremo pronti.