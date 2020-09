Riaperture stadi, i calciatori prendono posizione: le parole di Calcagno (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“I calciatori sono i primi a voler riavere i propri tifosi allo stadio, ma non è una cosa che ci compete“. Sul tema stadio interviene anche Umberto Calcagno. L’attuale presidente dell’AIC e consigliere della FIGC ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Anche il Coni auspica la riapertura, ma siamo tutti nelle mani del Cts. Stiamo spingendo affinché ci possa essere un’apertura in questo senso, nelle misure in cui è possibile farlo:. Tornare alla normalità sarebbe molto bello e un segnale per l’intero Paese“. Quella che si accinge a cominciare, però, non sarà una stagione normale. Si andrà avanti senza respiro tra campionato e coppe. Una lunga marcia che incomincerà a metà ... Leggi su anteprima24

