Preoccupa la Francia, oltre 7mila positivi in più (Di giovedì 3 settembre 2020) Redazione Continua a Preoccupare la situazione in Francia, dove il Covid continua ad avanzare. Ieri sono stati registrati 7.017 nuovi casi di coronavirus Continua a Preoccupare la situazione in Francia, dove il Covid continua ad avanzare. Ieri sono stati registrati 7.017 nuovi casi di coronavirus ed è la terza volta dallo scoppio della pandemia che nel Paese transalpino vengono superati i 7mila casi in un giorno. Si tratta di un significativo aumento rispetto ai 4.982 casi registrati martedì. I morti sono stati 25, e hanno portato il totale delle vittime a 30.686. La Direzione generale della salute (Dgs) segnala anche che sono stati identificati 43 nuovi focolai, mentre il tasso di positività dei test è stato segnalato in Francia ... Leggi su ilgiornale

MazzaliVanna : RT @RaiNews: La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: in un giorno… - Fede28__ : RT @RaiNews: La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: in un giorno… - novellanews : RT @RaiNews: La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: in un giorno… - Giusy_M73 : RT @RaiNews: La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: in un giorno… - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: in un giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupa Francia La misteriosa strage di cavalli che preoccupa la Francia la Repubblica Usa, altri 43.253 contagi in 24 ore

“I dati li abbiamo consegnati ieri, tramite il Seresmi, al ministero al Salute, è il primo report: dei casi che abbiamo monitorato, il 34 per cento ha un link con la Sardegna ed una quota importante s ...

La Francia supera di nuovo i 7mila contagi giornalieri: è la seconda volta in una settimana. Spagna, 8mila nuovi casi in un giorno

Per la seconda volta in meno di una settimana, i contagi giornalieri in Francia superano la soglia dei 7mila (7.017). Era già successo lo scorso venerdì, quando il presidente Macron aveva detto di “no ...

“I dati li abbiamo consegnati ieri, tramite il Seresmi, al ministero al Salute, è il primo report: dei casi che abbiamo monitorato, il 34 per cento ha un link con la Sardegna ed una quota importante s ...Per la seconda volta in meno di una settimana, i contagi giornalieri in Francia superano la soglia dei 7mila (7.017). Era già successo lo scorso venerdì, quando il presidente Macron aveva detto di “no ...