Pirlo punta 10/o scudetto, andremo in fondo Champions (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 03 SET - "Daremo tutto in campo, abbiamo grande voglia di di dimostrare che la Juventus vuole arrivare a vincere il decimo scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in ... Leggi su corrieredellosport

SimoneAvsim : Le parole di Andrea #Pirlo dopo le prime settimane di allenamenti dànno la carica: c'è entusiasmo, si lavora bene,… - _esegesi_ : • Brooklyn imita il modello Juventus. • Juventus modello, anche Brooklyn punta sull’esordiente Nash. • Maestro… - simonecrovo : @rprat75 Concordo che Pirlo conosca l'ambiente Juve, ma è pur sempre alla sua prima esperienza in una squadra che h… - P_S_1971 : #MercatoJuve: al momento alla 1a di campionato mancheranno 2 esterni Berna e DCosta e Dybala.Restano come esterni K… - antoniosavona : #Bernardeschi ci tiene cosi tanto al Look dei suoi capelli che ha chiesto a #Pirlo di essere lasciato in panchina q… -