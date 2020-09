La Storia di Mauro, Dona il Midollo Osseo e Salva una Bimba di un Anno (Di giovedì 3 settembre 2020) L’associazione ADMO Lombardia ha raccontato la sua Storia, il 30enne è iscritto da 5 anni e quando è risultato compatibile ha Donato il Midollo: “Nel mio piccolo non è niente di speciale”. L’associazione Donatori Midollo Osseo Lombardia ha deciso di pubblicare una lettera scritta da Mauro, un giovane di 30 anni che da cinque anni era iscritto al programma. Il ragazzo aveva deciso di dare il suo contributo per scrupolo, ovviamente era quasi convinto che non lo avrebbero chiamato. Poi arriva la telefonata: “Caro Mauro… c’è una possibile compatibilità con una persona malata”. Comincia dunque un susseguirsi di esami e controlli, nel frattempo le condizioni di salute ... Leggi su youreduaction

mauro_biscosi : RT @CecchiniEugenio: Da oggi, mercoledì 2 settembre 2020, Benedetto XVI è il più anziano pontefice della storia. Ha superato Leone XIII che… - trimpa48 : RT @emmevilla: @maurorizzi_mr @Keynesblog Mauro, hai ragione. Da parte mia cerco di raccontare molti lati della storia. Ma questo è uno dei… - mauro_marley : @Danvesfood @AndreaPintore5 Ma cos'è sta storia? Ho letto che caricavi Led per sto bonus. Ma lo ha preso??? - LuciaLaVita1 : RT @emmevilla: @maurorizzi_mr @Keynesblog Mauro, hai ragione. Da parte mia cerco di raccontare molti lati della storia. Ma questo è uno dei… - emmevilla : @maurorizzi_mr @Keynesblog Mauro, hai ragione. Da parte mia cerco di raccontare molti lati della storia. Ma questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Mauro Mauro, il giovane che ha donato il midollo osseo salvando una bambina di un anno Fanpage.it Oriente Occidente 2020, 40ª edizione

Dopo il debutto in programma per stasera, Centaur di Pontus Lidberg raddoppia: in programma domani allo Zandonai di Rovereto infatti la replica dello spettacolo dedicato al rapporto tra danza e intell ...

Elezioni. Il PD presenta la lista: “Ambiente, cultura, storia e solidarietà”

LECCO – “Ambiente, cultura, storia e solidarietà sono i caratteri della nostra bella città, valori che accomunano queste 32 persone che stanno dicendo di volersi impegnare per Lecco”. Così Francesca B ...

Dopo il debutto in programma per stasera, Centaur di Pontus Lidberg raddoppia: in programma domani allo Zandonai di Rovereto infatti la replica dello spettacolo dedicato al rapporto tra danza e intell ...LECCO – “Ambiente, cultura, storia e solidarietà sono i caratteri della nostra bella città, valori che accomunano queste 32 persone che stanno dicendo di volersi impegnare per Lecco”. Così Francesca B ...