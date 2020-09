La proposta di matrimonio trash (e abusiva) alla Galleria Umberto I a Napoli (Di giovedì 3 settembre 2020) Una proposta di matrimonio con bengala e candele rosse accese. Ma la festa romantica non è stata organizzata in una villa o in un giardino privato. Musica ad alto volume, tappeto rosso, palloncini a forma di cuore: è successo tutto in uno spazio pubblico, alla Galleria Umberto I a Napoli. E ora i promessi sposi potrebbero passare dei guai. Il video della festa trash potrebbe identificare gli ideatori del party abusivo. Racconta il Mattino: La notte tra il 31 agosto ed il primo settembre nella Galleria Umberto I di Napoli è stato allestito uno scenario da set cinematografico che ha accolto la coppia di innamorati con palloncini a forma di cuore, vistose lettere gonfiabili, un tappeto rosso e fuochi ... Leggi su nextquotidiano

